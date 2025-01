Marbella e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (4), às 17h30 (de Brasília), em La Rosaleda, estádio localizado em Málaga (ESP), em jogo válido pela terceira fase da Copa do Rei. Disputando a competição desde o início, os Colchoneros, atuais líderes de La Liga, eliminaram Vic e Cacereño em atuações tranquilas com a equipe mista. Já os mandantes, que não jogarão em seu estádio por questões de transmissão impossibilitada, deixaram pelo caminho os modestos Bergantiños e Burgos. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Marbella x Atlético de Madrid

Terceira fase - Copa do Rei

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: La Rosaleda, em Málaga (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Muñiz Ruiz (árbitro); Sánchez Rojo e Blanco Rodríguez (auxiliares); Martínez Montalbán (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MARBELLA (Técnico: Fran Beltrán)

Alberto Lejárraga; Luis Acosta, Aitor Puñal, Yac Diori e Genar Fornés; Marcos Olguín, Ryan Edwards e Marcos Peña; José Callejón, Ernest Ohemeng e Dorian Hanza



ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Juan Musso; César Azpilicueta, Axel Witsel, Robin Le Normand e Javi Galán; Rodrigo Riquelme, Rodrigo de Paul, Koke e Samuel Lino; Alexander Sorloth e Ángel Correa