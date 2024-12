Manchester United e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (7), às 14h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester (ING). O jogo será válido pela 15ª rodada da Premier League, e será transmitido pela Disney+ Premium (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

Manchester United e Nottingham Forest se enfrentam pela Premier League (Foto: DARREN STAPLES/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED X NOTTINGHAM FOREST

15ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 7 de dezembro de 2024, às 14h30 (de Brasília);

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, De Ligt e Maguire; Diallo, Casemiro, Ugarte e Dalot; Zirkzee e Bruno Fernandes; Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Moreno; Yates, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Jota Silva; Wood. Técnico: Nuno.

