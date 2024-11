O Manchester United recebe o Everton neste domingo (1), às 10h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Londres (ING), em jogo válido pela 13ª rodada da Premier League. O confronto terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Com ‘pelada’ no primeiro tempo, Arsenal goleia West Ham na Premier League

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United x Everton

13ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 1 de dezembro de 2024, às 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: John Brooks (árbitro); Simon Bennett e Dan Robathan; Simon Hooper (quarto árbitro); Andy Madley e Sian Massey-Ellis (VAR)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

André Onana; Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez e Diogo Dalot; Kobbie Mainoo, Casemiro e Luke Shaw; Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund e Alejandro Garnacho



❌ Desfalques: Jonny Evans, Victor Lindelöf, Harry Maguire e Leny Yoro (lesionados)



EVERTON (Técnico: Sean Dyche)

Jordan Pickford; Ashley Young, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitalii Mykolenko; Abdoulaye Doucouré e Gana Gueye; Jesper Lindstrom, Dwight McNeil e Iliman Ndiaye; Dominic Calvert-Lewin



❌ Desfalques: James Garner, Seamus Coleman, Tim Iroegbunam, Armando Broja e Youssef Chermiti (lesionados)

continua após a publicidade