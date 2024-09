Manchester United x Barnsley: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Copa da Liga Inglesa

Manchester United venceu Barnsley sábado (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 17:44 • Rio de Janeiro



Como chegam as equipes:



O Manchester United chega com confiança para sua estreia na Copa da Liga Inglesa, motivado por uma vitória convincente sobre o Southampton na Premier League no último final de semana. Erik Ten Hag, provavelmente utilizará o torneio para dar mais tempo de jogo a jogadores que têm sido menos aproveitados, como Jonny Evans, Dalot e Garnacho. Além disso, Casemiro e Antony podem começar jogando no meio da semana. No entanto, o técnico holandês ainda precisa lidar com vários desfalques, incluindo Hojlund, Leny Yoro, Luke Shaw e Lindelof.

Por outro lado, o Barnsley, que joga na League One, a terceira divisão inglesa, sofreu uma derrota de 3 a 0 contra o Stevenage fora de casa no último fim de semana. Apesar do resultado negativo, o técnico Darrell Clarke teve um ponto positivo com o retorno dos atacantes Watters e Fábio Jaló, que se recuperaram de lesão. A única ausência confirmada para o próximo jogo é Conor Hourihane, que ainda está em recuperação com o departamento médico.





Ficha Técnica:

Onde assistir: ESPN, Disney+

ESPN, Disney+ Local: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Dia e Horário: 17 de setembro – 16h (Horário de Brasília)

17 de setembro – 16h (Horário de Brasília) Copa da Liga Inglesa 2024/25: 3ª Rodada

3ª Rodada Arbitragem: Gavin Ward

Prováveis Escalações

Man United: Onana; Dalot; Maguire, Evans, Amass; Casemiro, Ugarte, Collyer; Antony, Zirkzee, Garnacho. (4-2-3-1). Técnico: Erik Ten Hag.

Barnsley: Slonina; Cotter, De Gevigney, Pines, Earl, Lofthouse; Connell, Phillips; Keillor-Dunn, Jalo, Humphreys. (5-3-2). Técnico: Darell Clarke.