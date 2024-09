Manchester United bate Southampton e volta a vencer na Premier League

De Ligt comemora gol que abriu o placar para o Manchester United (Foto: Glyn Kirk/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 10:48 • Rio de Janeiro

Após início de jogo ruim, o Manchester United se recuperou bem e venceu o Southampton por 3 a 0, pela quarta rodada da Premier League. Donos da casa, os Saints perderam um pênalti quando o placar estava zerado e depois viram os visitantes marcarem com De Ligt, Rashford e Garnacho.

Com a vitória, o Manchester United volta a vencer na Premier League após duas derrotas seguidas. No momento, os Reds Devils ocupam a 8ª na tabela e aguardam o andamento da rodada para confirmar a colocação. Enquanto isso, o Southampton chegou à quarta derrota em quatro rodadas e amarga a vice-lanterna do campeonato, ficando à frente do Everton pelo saldo de gols.

Jogadores do Manchester United comemoram gol de De Ligt (Foto: Glyn Kirk/AFP)

✅ COMO FOI O JOGO?

Jogando em casa, o Southampton partiu para cima e tentou fazer uma pressão no Manchester United, mas cedia contra-ataques. Após as equipes desperdiçarem algumas oportunidades, Dibling invadiu a área e foi derrubado por Dalot aos 33 minutos, e o árbitro marcou pênalti para os mandantes. Entretanto, Onana defendeu a cobrança de Archer e manteve o placar zerado.

Logo depois disso, os Reds Devils tiveram um escanteio a seu favor e marcaram. Na cobrança, o cruzamento de Bruno Fernandes encontrou a cabeça de De Ligt, que marcou o primeiro com a camisa do United. A partir daí, os visitantes dominaram o jogo. Aos 40 minutos, Rashford bateu de fora da área para ampliar o placar, encerrar seu jejum de quase 6 meses e marcar o seu primeiro gol na temporada.

No segundo tempo, o United acumulou inúmeras chances desperdiçadas e o Southampton não ameaçou mais. O cenário ficou pior ainda para os Saints quando o capitão da equipe, Stephens, foi expulso 34 minutos da etapa final. No último lance do jogo, Garnacho fechou o placar após boa jogada de Casemiro e Dalot.

📑 FICHA TÉCNICA

Southampton 0x2 Manchester United

4ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 8h30 (horário de Brasília)

📍 Local: St. Mary's Stadium, em Southampton (ING)

🕴️ Arbitragem: Stuart Attwell (árbitro);

🥅 Gols: Matthijs de Ligt (MUN - 35' 1T), Marcus Rashford (MUN - 41' 1T) e Alejandro Garnacho (MUN - 45+6' 2T).

🟨 Cartões amarelos: Kobbie Mainoo, Christian Eriksen, Bruno Fernandes e Maguire (MUN); Maxwel Cornet e Russell Martin (SOU),

🟥 Cartões vermelhos: Jack Stephens (SOU).

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

SOUTHAMPTON (Técnico: Russell Martin)

Aaron Ramsldale; Yukinari Sugawara, Jack Stephens, Jan Bednareck, Kyle Walker-Peters; Flynn Downers, Lesley Ugochukwu (Maxwel Cornet); Tyler Dibling (Adam Lallana), Mateus Fernandes (Tyler Harwood-Bellis), Brereton Díaz (Ryan Fraser); Cameron Archer (Ross Stewart).

MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik ten Hag)

André Onana; Noussair Mazraoui (Harry Maguire), Matthijs de Ligt (Casemiro), Lisandro Martínez (Jonny Evans) e Diogo Dalot; Christian Eriksen (Manuel Ugarte) e Kobbie Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Marcus Rashford (Alejandro Garnacho); Joshua Zirkzee.