Manchester United e Aston Villa se enfrentam neste domingo (25), às 12h (de Brasília), no Old Trafford, em Birmingham (ING), em jogo válido pela 38ª e última rodada da Premier League. O jogo terá transmissão do Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

🔢 Estatísticas do confronto entre Manchester United e Aston Villa

Os Red Devils vêm de uma derrota dura na final da Europa League para o rival Tottenham, e neste domingo, encerram uma das piores temporadas de sua história. A equipe tem apenas 39 pontos e ocupa a 16ª colocação, mas já não tem chances de rebaixamento. Os Lions, por sua vez, estão em sexto, com 66, e precisam do triunfo para garantir uma vaga na Europa League, ou de outros resultados da rodada para disputar a Champions pela segunda temporada seguida.

O raio-x recente, porém, aponta favoritismo para o United. Foram quatro vitórias nos últimos cinco compromissos, incluindo os três mais recentes no Teatro dos Sonhos. A última vitória do Villa fora de casa foi em setembro de 2021, por 1 a 0, com gol de Hause já na reta final; desde então, os Diabos Vermelhos não perderam mais diante de seu torcedor.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United x Aston Villa

38ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️ Arbitragem: Thomas Bramall (árbitro); Eddie Smart e Akil Howson (auxiliares); Bobby Madley (quarto árbitro)

📺 VAR: Stuart Attwell (VAR1) e Natalie Aspinall (AVAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🟡 Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

André Onana; Victor Lindelöf, Harry Maguire e Leny Yoro; Noussair Mazraoui, Bruno Fernandes, Casemiro e Patrick Dorgu; Amad Diallo e Alejandro Garnacho; Joshua Zirkzee

❌ Desfalque: Lisandro Martínez (lesionado)

❓ Dúvida: Matthijs de Ligt (lesionado)



🔴🔵 Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Dibu Martinez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Lucas Digne; Boubacar Kamara e Amadou Onana; Morgan Rogers, Marco Asensio e John McGinn; Ollie Watkins

❌ Desfalque: Marcus Rashford (lesionado)

❓ Dúvida: Youri Tielemans (lesionado)

