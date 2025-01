Manchester City e West Ham se enfrentam neste sábado (4), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em jogo válido pela 20ª rodada da Premier League. Os Cityzens vivem uma fase turbulenta e têm apenas duas vitórias em 14 jogos - somando todas as competições -, sonhando com a vitória para voltar à zona continental. Os Hammers, por sua vez, têm dificuldades para repetir bons desempenhos de temporadas recentes, mas estão confortáveis em 13º, sete pontos acima da zona de rebaixamento. O jogo terá transmissão do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x West Ham

20ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Michael Salisbury (árbitro); Eddie Smart e Derek Eaton (auxiliares); Oli Langford (quarto árbitro); Graham Scott e Scott Ledger (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Stefan Ortega; Rico Lewis, Manuel Akanji, Nathan Aké e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Savinho; Erling Haaland



❌ Desfalques: Rodri, Oscar Bobb e Rúben Dias (lesionados)

❓ Dúvidas: Matheus Nunes, John Stones e Ederson (lesionados)



WEST HAM (Técnico: Julen Lopetegui)

Alphonse Aréola; Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Max Kilman e Emerson Palmieri; Tomas Soucek e Guido Rodriguez; Mohammed Kudus, Lucas Paquetá e Crysencio Summerville; Niclas Füllkrug



❌ Desfalques: Jarrod Bowen e Lukasz Fabianski (lesionados); Michail Antonio (recuperação de acidente veicular)

