Londrina x Cianorte: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Paranaense

Neste sábado de Carnaval (1º), Londrina e Cianorte se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. A bola está prevista para rolar às 16h (de Brasília), e o jogo acontecerá no Estádio do Café, em Londrina. A transmissão da partida será da RICTV, afiliada da Record no Paraná, e do canal da NSports no YouTube.

Na ida, o Londrina venceu por 2 a 0 e agora pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal. Do outro lado, o Cianorte precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis. Em caso de triunfo por três ou mais gols, o Leão conquista a classificação.

O Londrina chega para o duelo com muita confiança por ter assumido a liderança da classificação geral (que segue durante o mata-mata) do Campeonato Paranaense após os empates de Operário e Athletico nos jogos de ida das quartas. Caso mantenha a vantagem na ponta, o Tubarão terá o direito de decidir o título como mandante.

Além disso, o time comandando por Claudinei Oliveira conta com o atacante Iago Teles. Ele marcou no primeiro confronto e é o artilheiro do Estadual com sete gols marcados.

Já o Cianorte aposta no "fator novo" para lutar pela classificação. O técnico Jerson Testoni foi demitido após a derrota no último fim de semana. Para o lugar dele, o Leão do Vale anunciou a chegada de Alemão, ex-atacante que atuou com Neymar na primeira passagem do astro pelo Santos. No futebol paranaense, ele teve passagem pelo Paraná Clube, no acesso à Série A conquistado em 2017, e pendurou as chuteiras após defender o Maringá.

Aos 35 anos, Alemão comandou o Monte Azul no título na Copa Paulista. Ele conseguiu classificar o clube, que tem a SAF com participação de Neymar pai e Emerson Sheik, para a Série D do Brasileirão.

Vinni, do Cianorte, comemora seu gol durante partida contra o Coritiba no Estádio Albino Turbay (Foto: Fernando Teramatsu/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Londrina x Cianorte (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Londrina x Cianorte

QUARTAS DE FINAL - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: sábado, 01 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Café, em Londrina, Paraná.

📺 Onde assistir: RICTV (afiliada da Record) e canal da NSports no YouTube.

🟨 Árbitro: Robson Babinski (PR).

🚩 Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer (PR).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Londrina (Técnico: Claudinei Oliveira)

Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Yago e Maurício; Alison, Lucas Marques e Gustavo França; Henrique Rafael, Iago Teles e Kevyn (Pablo Ruan).

Cianorte (Técnico: Alemão)

Leandro; Gabriel Souza, Wesley, Anderson Salles e Nicolas; Danrley, Pedro Ivo e Guilherme Beléa; Clinton, Rian e Vinicius Faria.