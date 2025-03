Liverpool x Southampton: onde assistir, horário e escalações

O Liverpool entra em campo pela Premier League neste sábado (8), contra o Southampton, às 12h (de Brasília). A partida é válida pela 28ª rodada da competição e será em Anfield, casa dos Reds, em Liverpool, na Inglaterra. O jogo terá transmissão ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

A atuação do Liverpool contra o PSG na Champions League não foi a melhor notícia para o torcedor dos Reds. Mas, mesmo assim, o time conseguiu balançar a rede e sair com a vitória no jogo de ida das oitavas de final. E é exatamente disso que o time de Arne Slot precisa para selar o título desta edição de Premier League.

Os Reds entram em campo na ponta da tabela, com 67 pontos. O segundo colocado, Arsenal, tem um jogo a menos e 54 pontos. Na terceira colocação, aparece o Nottingham Forest, com 48.

✅ FICHA TÉCNICA DE LIVERPOOL E SOUTHAMPTON

LIVERPOOL X SOUTHAMPTON

28ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 8 de março de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, casa dos Reds, em Liverpool, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Diaz; Gakpo

SOUTHAMPTON (Técnico: Ivan Jurić)

Ramsdale; Bree; Bella-Kotchap e Aribo; Sugawara, Smallbone, Downes e Walker-Peters; Onuachu e Sulemana