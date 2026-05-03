Inter de Milão vence Parma e conquista título do Campeonato Italiano

A Inter de Milão venceu o Parma por 2 a 0 e conquistou o título do Campeonato Italiano, neste domingo (3), no San Siro. Na etapa inicial, Thuram abriu o placar, enquanto Mkhitaryan deu números finais ao confronto. A equipe de Cristian Chivu chegou aos 82 pontos e não pode mais ser alcançada pelo Napoli, que está na vice-liderança com 70 pontos restando apenas três jogos.

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No primeiro tempo, a Inter de Milão dominou as ações contra o Parma e assustou os visitantes no início. Em duas bolas levantadas na área, Thuram e Dumfries desperdiçaram boas oportunidades de cabeça. Mas a melhor chance surgiu aos 24 minutos após grande jogada coletiva em que Barella recebeu um passe de letra de Pio Esposito e bateu de canhota no travessão. E nos acréscimos, Thuram foi acionado livre de marcação pelo lado direito da área e bateu cruzado para estufar as redes e abrir o placar.

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No segundo tempo, a Inter de Milão diminuiu a intensidade, enquanto a Parma seguiu com dificuldades de criar. Em uma chegada perigosa pela esquerda, Dimarco avançou livre de marcação, cruzou rasteiro para Dumfries, mas o lateral holandês desperdiçou grande chance ao chutar por cima do gol. Aos 34 minutos, Lautaro Martínez recebeu uma bola em profundidade pelo lado direito da área e cruzou rasteiro para Mkhitaryan escorar para o fundo das redes.

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Em diversos momentos da partida, a Inter de Milão optou por levantar a bola na área, mas sem sucesso. Quando a equipe de Chivu decidiu colocar a bola no chão e trocar passes, a equipe criou suas principais oportunidades, como com Barella finalizando na trave, mas também com o gol de Thuram. Os mandantes também criaram boas chances em jogadas laterais com cruzamentos rasteiros, como no gol de Mkhitaryan.

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Deu aula 🏅

Apesar das poucas oportunidades que teve no jogo, Thuram foi o grande nome da Inter de Milão com duas finalizações na direção da meta de Suzuki, sendo uma que foi parar no fundo das redes para abrir o placar e encaminhar a vitória e o título da equipe mandante.

Thuram comemora gol da Inter de Milão sobre o Parma, pelo Campeonato Italiano (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Ficou abaixo 📉

Lateral-direito da Holanda, Dumfries não teve uma boa atuação e deixou a desejar, principalmente no momento ofensivo. O jogador desperdiçou duas chances muito claras na partida, que poderiam ter definido a partida mais cedo.

✅ Ficha técnica

Inter de Milão 🆚 Parma

Série A - 35ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: San Siro, Milão (ITA)

🥅 Gols: Thuram, 45'/1°T (1-0); Mkhitaryan, 34'/2ºT (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Zielinski (INT)

🟥 Cartões vermelhos: -

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni (Carlos Augusto); Dumfries, Barella (Frattesi), Zielinski (Mkhitaryan), Sucic e Dimarco; Thuram (Lautaro Martínez) e Pio Esposito (Boony).

Parma (Técnico: Carlos Cuesta)

Suzuki; Circati, Troilo e Ndiaye; Del Prato, Bernabe (Sorensen), Nicolussi, Keita (Ordoñez) e Valeri (Carboni); Strefazza (Almqvist) e Pellegrino (Elphege).

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