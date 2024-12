Lazio x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Lazio e Inter de Milão se enfrentam nesta segunda (16) em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola a partir das 16h45m (de Brasília) no Estádio Olimpico. O confronto será transmitido pela ESPN 4 e Disney+ . ➡️Clique para assistir no Disney+

A Lazio recebe a Inter de Milão pela 16ª rodada da Série A (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Lazio x Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Lazio x Inter de Milão

16ª RODADA- Campeonato Italiano

📆 Data e horário: segunda, 16 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olimpico, em Roma;

📺 Onde assistir: Disney+ e ESPN 4

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LAZIO: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dia; Isaksen, Zaccagni, Noslin. Técnico: Marco Baroni.

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.