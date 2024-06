Foto: Fernando Alves/E.C.Juventude







Publicada em 11/06/2024 - 07:00

Juventude e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (11), pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), com transmissão do Premiere (pay-per-view). (Clique para assinar o Premiere por 30 dias grátis!)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Juventude e Vitória (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude x Vitória

Brasileirão - 8ª rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 11 de junho de 2024, às 19h

🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

📹 VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel Vasconcellos; Ewerthon (Gabriel Inocêncio), Zé Marcos (Rodrigo Sam), Danilo Boza e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Marcelinho e Erick Farias.

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Luan, Caio Vinícius (Léo Naldi) e Matheusinho; Osvaldo (Janderson) e Alerrandro (Luiz Adriano).

