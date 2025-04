Juventude x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo JUV MIR 5ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 20 de abril de 2025, às 11h (de Brasília) Local Estádio Alfredo Jaconi Árbitro Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho Assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Francisco Chaves Bezerra Junior Var Caio Max Augusto Vieira Onde assistir

Juventude e Mirassol se enfrentam neste domingo (20), às 11h (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi. O confronto, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo do Premiere.

A equipe do Juventude tenta juntar os cacos e se recuperar do duro golpe sofrido diante do Flamengo, no estádio do Maracanã, onde foi goleada por 6 a 0. Até o momento, o time disputou quatro jogos no Brasileirão, com duas vitórias e duas derrotas.

— Momento complicado pela situação. Estávamos bem até o terceiro jogo. Foi um jogo péssimo. Temos que olhar as coisas que não aconteceram. Isso passamos para os jogadores no final. Não dá tempo de lamentar, porque temos um jogo decisivo contra o Mirassol — disse o técnico Fábio Matias após a goleada para o Flamengo.

Por outro lado, o Mirassol vem embalado após uma grande vitória por 4 a 1 sobre o Grêmio, em casa. Foi o primeiro triunfo da equipe na elite do Campeonato Brasileiro, após conquistar o acesso na temporada passada. Em quatro partidas disputadas, o time soma dois empates, uma vitória e uma derrota.

Na vitória sobre o Grêmio, o grande destaque do Mirassol foi o lateral Reinaldo, que marcou dois gols contra sua ex-equipe e foi decisivo para garantir os três pontos.

– Treino bastante finalização. Meu último gol de falta foi pelo Grêmio na Libertadores, no ano passado, que eu fui cruzar para a área e foi direto. Tem que sempre estar chutando, mirando bem para fazer o gol. Fui muito feliz na batida e graças a Deus saiu o gol – disse Reinaldo.

Reinaldo marcou dois gols diante do Grêmio (Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol)

Confira as informações do jogo entre Juventude e Mirassol

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X MIRASSOL

SÉRIE A - 5ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 20 de abril de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi

📺 Onde assistir: Premiere

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: Gustavo; Ewrthon, Abner, Anderson Martins (Marcos Paulo) e Felipinho; Jadson, Goes, Mandaca; Batalia, Giovanny e Matheus Babi (Gilberto).

MIRASSOL: Muralha; D. Borges, Victor, Jemmes e Reinaldo; Moura, Danielzinho e Yago Felipe; Castilho, Cristian, Fabrício.