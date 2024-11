Juventude x Cuiabá: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Juventude e Cuiabá se enfrentam neste sábado (23), em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida será transmitida pelo canal fechado Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

Juventude e Cuiabá se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CUIABÁ

35ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: Gabriel; Diego Gonçalves, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Erick Farias (Diego Gonçalves) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Fábio Matias.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Fernando Sobral (Filipe Augusto), Denilson e Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson, Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.