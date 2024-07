Juventude x Criciúma: onde assistir ao vivo, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Juventude e Criciúma se enfrentam neste sábado (27), pela 20ª rodada do Brasileirão, a partir das 19h, no Alfredo Jaconi. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay), do SporTV e conta com o Tempo Real do Lance!.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA - Palmeiras x Vitória



Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Alfredo Jaconi

📺 Onde assistir: Premiere, SporTV e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: a definir

🚩 Assistentes: a definir

📺 VAR: a definir

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Gabriel; Gabriel Inocêncio, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Jair Ventura.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Allano e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati