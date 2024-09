Juventude e Red Bull Bragantino se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 10:36 • Caxias do Sul (RS)

Juventude e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (29), pela 28ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), com transmissão do Premiere. O Ju é o 13º colocado com 32 pontos, enquanto o Massa Bruta está logo acima com a mesma pontuação.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Juventude e Bragantino (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude x Bragantino

28ª rodada - Brasileirão



📆 Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS),

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA) e Thiago Rosa De Oliveira (RJ)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

JUVENTUDE (Técnico: Gerson Ramos - auxiliar)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama, Jadson, Nenê e Edson Carioca; Gilberto.



BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Jadsom, Douglas Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho e Eduardo Sasha.

