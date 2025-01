Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (30), os destaques dos jogos de hoje são o Flamengo no Campeonato Carioca, o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o Brasil Sub-20 no Sul-Americano e gigantes ameaçados na última rodada da Uefa Europa League. Também temos o time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita, Pernambucano, Cearense e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 30 de janeiro de 2025)

Campeonato Carioca

16h - Nova Iguaçu x Bangu - Canal GOAT

18h30 - Boavista x Madureira - Canal GOAT

21h30 - Flamengo x Sampaio Corrêa - Band, Canal GOAT e Premiere

Sul-Americano Sub-20

20h30 - Equador Sub-20 x Brasil Sub-20 - Sportv

Jogos de hoje: Seleção Brasileira estreia contra a Argentina no Sul-Americano Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Campeonato Mineiro

19h - Itabirito x Cruzeiro - Premiere

Uefa Europa League

17h - Mosaico - Euro 360 - CazéTV

17h - Steaua Bucareste x Manchester United - CazéTV

17h - Tottenham x Elfsborg - CazéTV

17h - Roma x Eintracht Frankfurt - Band

Campeonato Saudita

14h - Al Raed x Al Nassr - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Pernambucano

20h - Náutico x Maguary - Canal GOAT

Campeonato Paranaense

20h - Coritiba x Andraus - NSports e TV Coxa Prime

Campeonato Cearense

20h30 - Fortaleza x Maracanã - Canal GOAT

Campeonato Mato-Grossense

20h - União-MT x Operário VG - Nosso Futebol

Campeonato Argentino (Apertura)

19h15 - Racing x Belgrano - ESPN 4 e Disney+

21h30 - Argentinos Juniors x Tigre - Disney+

Jogo do Brasil Sub-20 hoje

Equador Sub-20 e Brasil Sub-20 se enfrentam nesta quinta- feira (30), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A partida válida pela quarta rodada do Sul-Americano Sub-20 terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do canal da Conmebol no Youtube.

O Equador tem 50% de aproveitamento na competição. Venceu por 2 a 1 a Bolívia na primeira rodada e perdeu para a Colômbia por 1 a 0 na última terça (28). Os equatorianos ocupam o terceiro lugar no Grupo B, na frente da Seleção Brasileira.

O Brasil, por sua vez, perdeu para os rivais argentinos por 6 a 0 na estreia e venceu os bolivianos por 2 a 1 no último domingo (26). A Seleção tem três pontos e fica atrás da Argentina na tabela pela diferença no saldo de gols.