Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (26), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos de volta da Pré Libertadores, Copa do Brasil, Premier League, as semifinais da Copa do Rei, Nations League feminina, Campeonato Saudita, Copa da Alemanha e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025)

Pré Libertadores

Ñublense x Boston River - 19h - ESPN 4 e Disney+

Corinthians x Universidad Central - 21h30 - Globo, ESPN e Disney+

Barcelona-EQU x El Nacional - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Copa do Brasil

Cascavel x América-MG - 19h - Sportv e Premiere

Águia de Marabá x Fluminense - 19h30 - Prime Video

Parnahyba x Confiança - 20h - ge.globo

GAS x Remo - 20h30 - ge.globo

Concórdia x Ponte Preta - 21h30 - Sportv e Premiere

Copa do Rei da Espanha (Semifinal)

Real Sociedad x Real Madrid - 17h30 - Disney+

Premier League

Tottenham x Manchester City - 16h30 - ESPN e Disney+

Nottingham Forest x Arsenal - 16h30 - ESPN 4 e Disney+

Manchester United x Ipswich Town - 16h30 - ESPN 2 e Disney+

Brentford x Everton - 16h30 - Disney+ Liverpool x Newcastle - 17h15 - Disney+

Copa da Alemanha

RB Leipzig x Wolfsburg - 16h45 - Disney+

Copa da Itália

Juventus x Empoli - 17h - NSports

Jogos de hoje: a Juventus recebe o Empoli pelas quartas de final da Copa Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

Campeonato Saudita

Al Khaleej x Al Ittihad - 14h - BandSports e Canal GOAT

Nations League Feminina

Bélgica x Portugal - 16h15 - Disney+

Inglaterra x Espanha - 17h - ESPN 3 e Disney+

Paulistão Série A2

Ituano x Taubaté - 19h - Canal GOAT

Copa do Nordeste

Sampaio Corrêa x Juazeirense - 19h - Premiere

CSA x Náutico - 21h30 - TV Jornal (SBT-PE) e Premiere

Concacaf Champions League

Cincinnati x Motagua - 20h30 - Disney+

Real Salt Lake x Club Sport Herediano - 22h30 - Disney+

Campeonato Escocês

Kilmarnock x Rangers - 17h - Disney+

Taça de Portugal

Benfica x Braga - 17h45 - NSports

EFL Trophy

Wrexham x Peterborough - 16h30 - Disney+