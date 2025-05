Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copa do Brasil, do Campeonato Holandês, Bundesliga, Campeonato Escocês, Brasileirão feminino e entre outros.

continua após a publicidade

➡️Rafael se agita e ‘trabalha’ por Cristiano Ronaldo no Botafogo

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 22 de maio de 2025)

Copa do Brasil

Vila Nova x Cruzeiro – 19h – Sportv

Maracanã x Internacional – 19h – Sportv 2

Palmeiras x Ceará – 19h30 – Prime Video

CRB x Santos – 21h30 – Prime Video

Capital-DF x Botafogo – 21h30 – Sportv

RB Bragantino x Criciúma – 21h30 – Sportv 2

➡️Clique para assistir no Sportv

Jogos de hoje: o Botafogo visita o Capital-DF no jogo de volta das terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Campeonato Holandês (semifinal dos playoffs por vaga na Conference)

AZ Alkmaar x Heerenveen – 13h45 – Disney+

Twente x NEC Nijmegen – 16h – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Feminino

Flamengo (F) x Internacional (F) – 15h – Sportv 2

Palmeiras (F) x Cruzeiro (F) – 16h – TV Brasil

Sport (F) x Bahia (F) – 17h – Sportv 3

Bundesliga (final dos playoffs de acesso/rebaixamento)

Heidenheim x Elversberg – 15h30 – Sportv, CazéTV e OneFootball

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Campeonato Escocês (final dos playoffs de acesso/rebaixamento)

Livingston x Ross County – 16h – Disney+

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.