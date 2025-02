Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (18), os destaques dos jogos de hoje são as estreias de Atlético Mineiro e Vasco na Copa do Brasil, definição de quatro playoffs da Champions League, estreias de Bahia e Boca Juniors na Pré-Libertadores, Champions League Asiática e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 18 de fevereiro de 2025)

Copa do Brasil

18h - Tocantinópolis x Atlético-MG - Sportv e Premiere

21h30 - União Rondonópolis x Vasco - Sportv e Premiere

Jogos de hoje: Vasco também estreia na Copa do Brasil (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Champions League

14h45 - Milan x Feyenoord - TNT e Max

17h - Bayern de Munique x Celtic - SBT, +SBT, TNT e Max

17h - Atalanta x Club Brugge - Space e Max

17h - Benfica x Monaco - Max

Pré-Libertadores

19h - Deportes Iquique x Independiente Santa Fe - Paramount+

21h30 - The Strongest x Bahia - Paramount+

21h30 - Alianza Lima x Boca Juniors - ESPN e Disney+

Champions League Asiática

9h - Shanghai Shenhua x Vissel Kobe - Disney+

13h - Al Wasl x Al Hilal - ESPN 4 e Disney+

13h - Al Rayyan x Esteghlal - Disney+

Copa do Nordeste

19h - América-RN x Confiança - Premiere

21h30 - Ferroviário x Altos - Premiere

Concacaf Champions Cup

22h - Sporting Kansas City x Inter Miami - ESPN 4 e Disney+

0h - Colorado Rapids x Los Angeles FC - Disney+

Copa da AFC

13h - Tractor x Al Khaldiya - Disney+

Regulamento da Copa do Brasil

A competição é dividida em várias fases. As duas primeiras etapas são disputadas em partidas únicas. Nessa fase inicial, os times de melhores posições no ranking nacional de clubes jogam como visitantes. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis.

Após essas duas fases iniciais, a partir da terceira fase, o torneio passa a ser disputado em jogos de ida e volta, com novo sorteio para definir os confrontos. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será por pênaltis. Além dos 80 clubes que começam desde a primeira fase, outros 12 times entram diretamente na terceira fase, sendo eles:

Classificados à Libertadores: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia;

Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia; Classificado pelo Brasileirão 2024: Cruzeiro;

Cruzeiro; Campeão da Série B 2024: Santos;

Santos; Campeão da Copa do Nordeste: CRB;

CRB; Campeão da Copa Verde: Paysandu.

O sorteio da primeira fase dividiu os 80 clubes em oito potes com dez equipes cada, baseando-se no ranking da CBF de 2024. Os 40 melhores clubes ficaram nos potes A, B, C e D, enfrentando times dos potes E, F, G e H, que terão o mando de campo.