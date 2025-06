Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da primeira rodada do Mundial de Clubes, da Série B do Brasileirão, da Copa Ouro da Concacaf, do Campeonato Uruguaio entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 17 de junho de 2025)

Mundial de Clubes

Fluminense x Borussia Dortmund – 13h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

River Plate x Urawa Red Diamonds – 16h – DAZN, Sportv e CazéTV

Ulsan Hyundai x Mamelodi Sundowns – 19h – DAZN, Sportv e CazéTV

Monterrey x Inter de Milão – 22h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Jogos de hoje: o Fluminense se prepara para estrear no Mundial de Clubes contra o Borussia Dortmund (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Eurocopa sub-21

França sub-21 x Polônia sub-21 – 13h – UEFA.tv

Geórgia sub-21 x Portugal sub-21 – 13h – UEFA.tv

Espanha sub-21 x Itália sub-21 – 16h – UEFA.tv

Romênia sub-21 x Eslováquia sub-21 – 16h – UEFA.tv

Brasileirão Série B

Volta Redonda x Avaí – 19h30 – Disney+

Campeonato Uruguaio

Montevideo Wanderers x Defensor Sporting – 20h – Disney+

Copa Ouro da Concacaf

Curaçao x El Salvador – 21h15 – Disney+

Canadá x Honduras – 23h30 – ESPN e Disney+

