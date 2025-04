Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (13), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão Série A e Série B, das quartas de final da Champions League, das semifinais da AFC Champions League Two, do Campeonato Inglês Feminino e do Brasileirão Feminino.

Partidas de destaque

Borussia Dortmund x Barcelona

Depois de ser derrotado pelo elástico placar de 4 a 0 na Catalunha, o Borussia Dortmund recebe o Barcelona no Signal Iduna Park para tentar recuperar o prejuízo do jogo da ida e tentar brigar uma vaga nas semifinais da Champions League.

Aston Villa x PSG

Com a confortável vantagem de dois gols e tendo atuado melhor no jogo de ida, o PSG vai ao Villa Park para tentar confirmar sua classificação perante o Aston Villa que quer voltar as semifinais da Champions League após 40 anos.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 15 de abril de 2025)

Brasileirão Série A

Ceará x Vasco - 21h30 - Sportv e Premiere

Jogos de hoje: o Vasco vai ao Castelão enfrentar o Ceará pela 4ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Brasileirão Série B

Cuiabá x Athletico-PR - 19h - ESPN e Disney+

Champions League (quartas de final)

Borussia Dortmund x Barcelona - 16h - SBT, TNT e Max

Aston Villa x PSG - 16h - Max

AFC Champions League Two (semifinal)

Sharjah x Al Taawoun - 13h - Disney+

Campeonato Inglês Feminino

Arsenal feminino x Leicester feminino - 15h30 - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Feminino

Flamengo feminino x Palmeiras feminino - 18h30 - Sportv

Fluminense feminino x Corinthians feminino - 19h - Sportv 3

