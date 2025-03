Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (15), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos do Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, Campeonato Italiano, Campeonato Turco, Campeonato Saudita, Campeonato Argentino, Brasileirão sub-20, Campeonato Inglês (Segunda Divisão), Campeonato Alemão (Segunda Divisão), NWSL e Campeonato Inglês Feminino.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 15 de março de 2025)

Campeonato Mineiro (final)

América-MG x Atlético-MG - 16h30 - Globo, Sportv 2 e Premiere

Campeonato Inglês

Manchester City x Brighton - 12h - ESPN e Disney+

Ipswich x Nottingham Forest - 12h - ESPN 2 e Disney+

Everton x West Ham - 12h - Disney+

Southampton x Wolverhampton - 12h - Disney+

Bournemouth x Brentford - 14h30 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol

Valladolid x Celta de Vigo - 10h - Disney+

Mallorca x Espanyol - 12h15 - Disney+

Villarreal x Real Madrid - 14h30 - Disney+

Girona x Valencia - 17h - Disney+

Jogos de hoje: o Real Madrid vai a campo para enfrentar o Villareal, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol (Foto: Thomas COEX / AFP)

Campeonato Italiano

Monza x Parma - 11h - Disney+

Udinese x Hellas Verona - 11h - Disney+

Milan x Como - 14h - ESPN e Disney+

Torino x Empoli - 16h45 - Disney+

Campeonato Alemão

Union Berlin x Bayern - 11h30 - Sportv, CazéTV e OneFootball

Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - OneFootball

Augsburg x Wolfsburg - 11h30 - OneFootball

Mainz x Freiburg - 11h30 - Nosso Futebol e OneFootball

RB Leipzig x Borussia Dortmund - 14h30 - RedeTV!, Nosso Futebol, CazéTV e OneFootball

Campeonato Francês

Angers x Monaco - 15h - CazéTV

Campeonato Português

Farense x Braga - 12h30 - Disney+

Porto x AVS - 15h - Disney+

Sporting x Famalicão - 17h30 - ESPN 4 e Disney+

Supercopa do Brasil Feminina (final)

São Paulo feminino x Corinthians feminino - 16h30 - Globo e Sportv

MLS

New York Red Bulls x Orlando City - 15h30 - Apple TV+

Toronto x Chicago Fire - 15h30 - Apple TV+

Los Angeles FC x Austin - 16h45 - Apple TV+

Charlotte x Cincinnati - 20h30 - Apple TV+

DC United x Montréal - 20h30 - Apple TV+

New York City x New England Revolution - 20h30 - Apple TV+

Sporting Kansas City x Minnesota United - 21h15 - Apple TV+

Dallas x Vancouver Whitecaps - 21h30 - Apple TV+

Houston Dynamo x Real Salt Lake - 21h30 - Apple TV+

St. Louis x Seattle Sounders - 21h30 - Apple TV+

San Diego x Columbus Crew - 23h30 - Apple TV+

San Jose Earthquakes x Colorado Rapids - 23h30 - Apple TV+

Campeonato Turco

Konyaspor x Besiktas - 14h30 - Disney+

Istanbul Basaksehir x Trabzonspor - 14h30 - Disney+

Campeonato Paulista A2 (quartas)

Santo André x Primavera-SP - 15h - TV Cultura e Paulistão (YouTube)

São José-SP x Taubaté - 17h - Ulisses TV (YouTube)

XV de Piracicaba x Capivariano - 18h - Paulistão (YouTube)

Ferroviária x Ituano - 19h - Canal GOAT

Campeonato Holandês

RKC Waalwijk x PSV - 16h - Disney+

Campeonato Saudita

Al Taawoun x Al Hilal - 16h - BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Argentino

Deportivo Riestra x River Plate - 16h - ESPN e Disney+

Estudiantes x Newell's Old Boys - 18h30 - ESPN e Disney+

Huracán x Independiente Rivadavia - 21h - Disney+

Campeonato Potiguar (semifinal)

América-RN x Santa Cruz de Natal - 16h - Canal GOAT

Campeonato Paranaense (semifinal)

Operário-PR x Londrina - 16h - RICtv (Record) e Nsports

Campeonato Carioca (final Taça Rio)

Sampaio Corrêa-RJ x Madureira - 16h - Canal GOAT

Campeonato Alagoano (final)

CRB x ASA - 16h - TV Pajuçara (Record)

Campeonato Cearense (final)

Fortaleza x Ceará - 16h30 - Globo, Canal GOAT, GE.globo/ce, TVC (YouTube) e FCF TV Internacional

Campeonato Catarinense (final)

Chapecoense x Avaí - 16h30 - Globo e Nsports

Campeonato Pernambucano (semifinal)

Santa Cruz x Sport - 16h30 - Canal GOAT

Campeonato Uruguaio

Plaza Colonia x Peñarol - 19h30 - Disney+

Campeonato Mineiro (final Troféu Inconfidência)

Athletic x Uberlândia - 20h - Nsports

Campeonato Mato-Grossense (semifinal)

Mixto x Primavera - 20h - Nosso Futebol

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Fortuna Düsseldorf x Jahn Regensburg - 9h - OneFootball

Paderborn x Kaiserslautern - 9h - OneFootball

Elversberg x Preussen Münster - 9h - OneFootball

Colônia x Darmstadt - 16h30 - OneFootball

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Millwall x Stoke City - 9h30 - Disney+

West Bromwich x Hull City - 12h - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Albacete x Málaga - 12h15 - Disney+

Cartagena x Burgos - 12h15 - Disney+

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

Seattle Reign x NJ/NY Gotham - 23h - Canal GOAT

Campeonato Espanhol Feminino

Real Madrid feminino x La Coruña feminino - 8h - DAZN

Tenerife feminino x Barcelona feminino - 13h - DAZN

Copa da Liga Inglesa Feminina

Chelsea feminino x Manchester City feminino - 9h15 - ESPN e Disney+