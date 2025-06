Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (7), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, Copa do Nordeste, das Eliminatórias Europeias e da Concacaf para a Copa do Mundo, Campeonato Uruguaio entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 7 de junho de 2025)

Brasileirão Série B

América-MG x Ferroviária – 16h – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Avaí x CRB – 20h30 – ESPN e Disney+

Copa do Nordeste

Bahia x Náutico – 17h30 – SBT Nordeste e Premiere

América-RN x CSA – 17h30 – Premiere

Juazeirense x Confiança – 17h30 – Premiere

Sampaio Corrêa x Ceará – 17h30 – SBT Nordeste e Disney+

Jogos de hoje: o Bahia recebe o Náutico pela Copa do Nordeste (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Eliminatórias Europeias

Bósnia x San Marino – 10h – Sportv

Andorra x Inglaterra – 13h – ESPN e Disney+

Malta x Lituânia – 13h – Sportv

Finlândia x Holanda – 15h45 – Sportv

Albânia x Sérvia – 15h45 – ESPN 4 e Disney+

Áustria x Romênia – 15h45 – Disney+

Eliminatórias da Concacaf

Ilhas Virgens Britânicas x Jamaica – 16h – Canal GOAT

Ilhas Cayman x Honduras – 16h – Canal GOAT

Anguilla x El Salvador – 16h – Canal GOAT

Aruba x Haiti – 18h – Canal GOAT

Bahamas x Costa Rica – 20h – Canal GOAT

Belize x Panamá – 22h – Canal GOAT

Amistoso Internacional

Letônia x Azerbaijão – 10h – Disney+

Dinamarca x Irlanda do Norte – 14h – Disney+

Grécia x Eslováquia – 15h45 – Disney+

Campeonato Uruguaio

Liverpool-URU x Cerro Largo – 11h – Disney+

Danubio x Montevideo City Torque – 15h – Disney+

Montevideo Wanderers x Plaza Colonia – 17h30 – Disney+

Peñarol x Defensor – 20h – Disney+

NWSL

Gotham (F) x Kansas City Current (F) – 14h – Canal GOAT

Brasileirão Feminino

Cruzeiro (F) x 3B da Amazônia (F) – 15h – TV Cruzeiro (YouTube)

RB Bragantino (F) x São Paulo (F) – 17h – TV Brasil

Internacional (F) x América-MG (F) – 18h – Sportv

Real Brasília (F) x Palmeiras (F) – 21h – TV Brasil

Brasileirão Série D

Portuguesa x Nova Iguaçu – 17h – Lusa TV (YouTube)

MLS

DC United x Chicago Fire – 20h30 – Apple TV

Colorado Rapids x Austin – 22h30 – Apple TV

Segunda Divisão Espanhola (semifinal dos playoffs de acesso)

Almería x Oviedo – 16h – Disney+

Terceira Divisão Italiana (final dos playoffs de acesso)

Pescara x Ternana – 16h15 – FIFA+

