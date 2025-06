Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (4), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, da semifinal da Nations League, da Copa do Nordeste, Brasileirão sub-17 e do Campeonato Paulista Feminino.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 4 de junho de 2025)

Brasileirão

Botafogo x Ceará – 20h – Prime Video

Nations League (semifinal)

Alemanha x Portugal – 16h – Sportv, ESPN e Disney+

Jogos de hoje: a Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa entram em campo para disputar uma vaga na final da Nations League (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)

Copa do Nordeste

Confiança x Bahia – 19h – Premiere

Brasileirão sub-17

Santos sub-17 x Internacional sub-17 – 15h – Santos TV (YouTube)

Campeonato Paulista Feminino

Realidade Jovem (F) x RB Bragantino (F) – 15h – UOL Play

Palmeiras (F) x São Paulo (F) – 19h – Paulistão (YouTube)

Corinthians (F) x Taubaté (F) – 21h – Sportv

