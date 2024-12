Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (29/12/2024)

Neste domingo (29), os jogos de hoje têm destaque em diversos confrontos do futebol europeu. Na Itália, Milan e Roma fazem o melhor jogo da rodada, enquanto na Inglaterra, o grande atrativo fica por conta do duelo entre West Ham e Liverpool.

O Milan encara a Roma pelo Campeonato Italiano; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 29 de dezembro de 2024)

Campeonato Inglês

11h30 - Leicester x Manchester City (ESPN e Disney+)

12h00 - Everton x Nottingham Forest (Disney+)

12h00 - Crystal Palace x Southampton (Disney+)

12h00 - Fulham x Bournemouth (Disney+)

12h00 - Tottenham x Wolverhampton (Disney+)

14h15 - West Ham x Liverpool (Disney+)

Campeonato Italiano

08h30 - Udinese x Torino (Disney+)

11h00 - Napoli x Venezia (ESPN 4 e Disney+)

14h00 - Juventus x Fiorentina (ESPN e Disney+)

16h45 - Milan x Roma (ESPN e Disney+)

Campeonato Escocês

12h00 - Motherwell x Rangers (Disney+)

14h15 - Dundee United x Aberdeen (Disney+)

Campeonato Português

12h30 - Farense x Vitória de Guimarães (Disney+)

15h00 - Braga x Casa Pia (Disney+)

17h30 - Sporting x Benfica (Disney+)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

09h30 - Sheffield United x West Bromwich (Disney+)

12h00 - Stoke City x Sunderland (ESPN 3 e Disney+)

14h45 - Derby County x Leeds (ESPN 4 e Disney+)

17h00 - Middlesbrough x Burnley (Disney+)

Campeonato Indiano

11h00 - Jamshedpur x Kerala Blasters (OneFootball)

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Neste domingo, o grande destaque dos jogos de hoje fica por conta do clássico italiano entre Milan e Roma. Atualmente, ambas as equipes brigam no meio da tabela do Campeonato Italiano. Uma vitória de qualquer lado pode fazer com que as equipes subam na tabela e fiquem mais perto de uma vaga para competições europeias. Jogando em casa, o Milan é o favorito.

Já na Inglaterra, o líder, Liverpool, encara o West Ham. O favoritismo pertence aos Reds, que lideram a Premier League com sete pontos de vantagem sobre o Chelsea. Os Hammers estão apenas na 13ª colocação.

