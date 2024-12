Nesta quarta-feira (25), ainda não teremos confrontos transmitidos para o Brasil. Ainda assim, os jogos de hoje trazem partidas entre seleções, como na Taça do Golfo Arábico e pelas Qualificatórias para a Copa Africana de Nações. Além disso, diversos jogos por campeonatos africanos fecham os atrativos do dia.

continua após a publicidade

Pela Taça de Israel, o Maccabi Tel Aviv encara o Hapoel Katamon; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 25 de dezembro de 2024)

Ásia: Taça do Golfo Arábico

11:25 - Iémen x Arábia Saudita

14:30 - Bahrein x Iraque

Qualificatórias da Copa Africana de Nações

11:00 - Sudão x Etiópia

Argélia: Liga Argelina

20:00 - NC Magra x MC Alger

20:00 - USM Alger x MC Oran

20:00 - ES Mostaganem x Paradou AC

Egito: Liga Egípcia

12:00 - Ittihad Alexandria x Future FC

12:00 - Ismaily x Haras El-Hodood

15:00 - Pyramids FC x Pharco

Israel: Taça de Israel

20:00 - Maccabi Tel Aviv x Hapoel Katamon

20:00 - Kiryat Yam SC x Beitar Jerusalem

20:00 - Hapoel Umm al-Fahm x Maccabi Netanya

20:00 - Maccabi Haifa x Ironi Ashkelon

20:00 - Ironi Tiberias x Hapoel Tel Aviv

20:00 - Maccabi Petah Tikva x Kiryat Shmona

20:30 - Bnei Sakhnin x Ironi Modi'in

Líbia: Liga Líbia

10:00 - Al Morooj x Al-Ta’awon

10:30 - Abelashhar x Alkhumes

12:30 - Al-Ittihad Misurata x Al Ahly Tripoli

14:00 - Alhilal Benghazi x Al Branes

Marrocos: Liga Marroquina

12:00 - Chabab Mohammedia x RS Berkane

14:00 - Athletic Tétouan x FAR Rabat

16:00 - DHJ El Jadida x Raja Casablanca

Somália: Liga Somália

09:30 - Gasco x Elman FC

Turquia: Sub-19

06:00 - Fenerbahçe x Konyaspor

06:00 - Samsunspor x Basaksehir

06:00 - Adana Demirspor x Kasimpasa

06:00 - Eyupspor x Hatayspor

06:00 - Antalyaspor x Yeni Malatyaspor

06:00 - Bodrumspor x Trabzonspor

06:00 - Ankaragücü x Caykur Rizespor

06:00 - Altinordu x Galatasaray

06:00 - Kayserispor x Besiktas

continua após a publicidade

Tanzânia: Liga da Tanzânia

08:00 - Singida Big Stars x Namungo FC

10:00 - Dodoma Jiji FC x Yanga

Tunísia: Liga Tunisina

10:00 - EGS Gafsa x Espérance de Tunis

Tunísia: 2ª Liga Tunisina

10:00 - ES Jerba x EO Sidi Bouzid

10:00 - AS Djelma x CS Chebba

10:00 - OC Kerkennah x CS Redeyf

10:00 - Stade Gabésien x Sfax RS

10:00 - AS Agareb x PS Sakiet Eddaier

10:00 - BS Bouhajla x AS Kasserine

10:00 - Rogba Tataouine x JS Kairouanaise