Onde assistir aos jogos de hoje (22/07/2024)

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 06:02 • Rio de Janeiro

Dois times que caíram no ano passado, Santos e Coritiba fazem o melhor dos jogos de hoje. A situação na Série B do Brasileirão, no entanto, é diferente, com o Peixe na liderança e o Coxa no meio da tabela. Hoje também temos Série C e seleções sub-19.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir

(segunda-feira, 22 de julho de 2024)

Brasileirão Série B

20h - Santos x Coritiba - Sportv e Premiere

Brasileirão Série C

20h - Remo x CSA - DAZN e Nosso Futebol+

20h - Confiança x Ferroviário - DAZN e Nosso Futebol+

20h - Floresta x Sampaio Corrêa - DAZN e Nosso Futebol+

Eurocopa sub-19

15h - Espanha sub-19 x França sub-19 - UEFA.tv

15h - Turquia sub-19 x Dinamarca sub-19 - UEFA.tv

Campeonato Concacaf sub-20

20h - Jamaica sub-20 x Costa Rica sub-20 - Disney+

23h - Cuba sub-20 x Estados Unidos sub-20 - Disney+

