Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (20/12/2024)

Nesta sexta-feira (20), os jogos de hoje têm destaque no início das rodadas de campeonatos europeus. Na Alemanha, o duelo de maior atratividade do dia fica com Bayern de Munique e RB Leipzig, enquanto o Milan também joga na Itália, contra o Hellas Verona. Ainda, fechando o dia, o Jogo das Estrelas também acontece nesta sexta com os Amigos de Estêvão e Falcão jogando contra os Amigos de Menzinho e Michael.

O Milan visita o Hellas Verona pelo Campeonato Italiano; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 20 de dezembro de 2024)

Campeonato Alemão

16h30: Bayern de Munique x RB Leipzig - Sportv, CazéTV e OneFootball

Campeonato Italiano

16h45: Hellas Verona x Milan - ESPN e Disney+

Jogo das Estrelas

19h: Amigos de Estêvão e Falcão x Amigos de Menzinho e Michael - Sportv

Campeonato Espanhol

17h: Girona x Real Valladolid - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita feminino

11h55: Eastern Flames feminino x Al Ahli feminino - DAZN

Campeonato Turco

14h: Eyupspor x Fenerbahçe - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30: Fortuna Dusseldorf x Magdeburg - OneFootball

14h30: Elversberg x Schalke 04 - OneFootball

Brasil Ladies Cup

16h: Athletico-PR feminino x Sport feminino - Sportv 2 e Canal GOAT

20h: River Plate feminino x Grêmio feminino - Sportv 3 e Canal GOAT

Campeonato Escocês

16h45: Motherwell x Kilmarnock - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h: Luton x Derby County - Disney+

Campeonato Português

17h15: Casa Pia x Arouca - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Nesta sexta-feira, o grande destaque dos jogos de hoje fica com o embate entre Bayern de Munique e RB Leipzig, na Alemanha. A equipe bávara é a atual líder da competição, mas vem de derrota para o Mainz na última rodada, a primeira que sofreu no campeonato. O Leipzig, mesmo sendo o quarto colocado, terá uma difícil missão de vencer o Bayern, em plena Allianz Arena.

Já na Itália, o Milan encara o Hellas Verona. O favoritismo é completamente da equipe de Milão, mesmo jogando longe de seus domínios. O time de Rafael Leão briga por uma vaga em competições europeias, enquanto o Verona está atualmente brigando para escapar do rebaixamento.

