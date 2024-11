Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (18/11/2024)

A Espanha encara a Suíça pela Nations League (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/11/2024 - 00:03 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (18), os destaques dos jogos de hoje ficam por conta dos confrontos pela UEFA Nations League, com o maior atrativo sendo entre Espanha e Suíça. Croácia e Portugal também devem fazem boa partida. Além disso, embates da Série B do Campeonato Brasileiro fecham os atrativos do dia de hoje.

Portugal encara a Croácia pela UEFA Nations League; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 18 de novembro de 2024)

UEFA Nations League

16h45: Espanha x Suíça - Disney+

16h45: Croácia x Portugal - Sportv

16h45: Sérvia x Dinamarca - Sportv 3

16h45: Polônia x Escócia - Sportv 2

16h45: Romênia x Chipre - Disney+

16h45: Luxemburgo x Irlanda do Norte - Disney+

16h45: Bulgária x Bielorrússia - ESPN 4 e Disney+

16h45: Liechtenstein x San Marino - Disney+

16h45: Kosovo x Lituânia - Disney+

Brasileirão Série B

21h: Botafogo-SP x Avaí - Sportv e Premiere

21h45: Ceará x América-MG - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão de Aspirantes (Sub-23)

19h: Santos sub-23 x Botafogo sub-23 - Santos Futebol Clube (YouTube)

Campeonato Uruguaio

16h30: Progreso x Fenix - Disney+

19h: Cerro x Boston River - Disney+

21h30: Cerro Largo x Montevideo Wanderers - Disney+

CONCACAF Nations League

22h: Estados Unidos x Jamaica - Concacaf (YouTube)

23h: Panamá x Costa Rica - Concacaf (YouTube)

Eliminatórias da Oceania

3h30: Samoa x Nova Zelândia - FIFA+

Campeonato Alemão Feminino

14h: Koln feminino x Werder Bremen feminino - DAZN

Campeonato Argentino

19h15: Platense x Godoy Cruz - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Na Nations League, Espanha e Suíça se enfrentam. O duelo marca o favoritismo dos espanhóis, atuais campeões europeus e que vão estar jogando diante de sua torcida. Além disso, o momento na competição também favorece muito mais a La Roja, que está em primeira do grupo, enquanto os suíços estão em último na chave, correndo risco de rebaixamento.

Já Portugal vai a campo contra a seleção croata, também com mais expectativas de vitória do que os rivais. O duelo marca o encontro das equipes que estão melhores colocadas na chave, mas os "gajos" tem vantagem na pontuação. A Seleção Portuguesa venceu a Croácia na primeira partida pelo placar de 2 a 1.

