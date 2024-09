Onde assistir aos jogos de hoje (17/09/2024)

Fortaleza e Corinthians se enfrentam pelas quartas da Sul-Americana (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, os destaques dos jogos de hoje ficam com a volta da Champions League, com o novo formato de liga na primeira fase, além do jogo entre Fortaleza e Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Outro atrativo de hoje fica com o jogo entre Brasil e Croácia pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futsal.

O Liverpool de Mohamed Salah estreia na Champions contra o Milan; Confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Peter POWELL / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (terça-feira, 17 de setembro de 2024)

Champions League

13h45: Juventus x PSV - TNT e Max 13h45: Young Boys x Aston Villa - Space e Max 16h: Real Madrid x Stuttgart - TNT e Max 16h: Bayern x Dínamo Zagreb - Space e Max 16h: Milan x Liverpool - Max 16h: Sporting x Lille - Max

Libertadores (quartas)

21h30: Colo-Colo x River Plate- Paramount+

Copa Sul-Americana (quartas)

21h30: Fortaleza x Corinthians - SBT, ESPN e Disney+

Copa do Mundo de Futsal

12h: Brasil x Croácia - Sportv, CazéTV e FIFA+

Brasileirão Série B

19h: Novorizontino x Brusque - Sportv 21h30: Guarani x Mirassol - Sportv 21h30: Avaí x Ituano - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Copa da Liga Inglesa

15h45: Preston x Fulham - ESPN 4 e Disney+

16h: Manchester United x Barnsley - ESPN e Disney+

Champions League Elite (Ásia)

13h: Al Rayyan x Al Hilal - ESPN 4 e Disney+

LaLiga

14h: Mallorca x Real Sociedad - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Turco

14h: Galatasaray x Gaziantep - Disney+

Campeonato Mexicano