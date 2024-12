Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (16/12/2024)

Nesta segunda-feira (16), os jogos de hoje têm destaque no encerramento das rodadas dos campeonatos europeus, com o grande atrativo sendo o confronto entre Lazio e Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano.

continua após a publicidade

O West Ham visita o Bournemouth pela Premier League; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Adrian Dennis / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 16 de dezembro de 2024)

Campeonato Inglês

17h: Bournemouth x West Ham - ESPN 2 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Italiano

16h45: Lazio x Inter de Milão - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

15h45: Braga x Famalicão - Disney+

17h15: Porto x Estrela Amadora - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Ucraniano

8h: Dínamo de Kiev x Veres Rivne - OneFootball

Campeonato Turco

13h: Adana Demirspor x Besiktas - Disney+

15h: Galatasaray x Trabzonspor - Disney+

Campeonato Alemão feminino

14h: Colônia feminino x RB Leipzig feminino - DAZN

Brasil Ladies Cup

16h: Grêmio feminino x Sport feminino - Canal GOAT

20h: River Plate feminino x Athletico-PR feminino - Canal GOAT

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

17h: Fleetwood Town x Accrington - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

O grande destaque desta segunda-feira fica com o clássico italiano entre Lazio e Inter de Milão, pelo campeonato nacional da Itália. As equipes brigam na parte de cima da tabela, com os mesmos 31 pontos somados até o momento. A Inter está na frente apenas pelos critérios de desempate. Com a força de sua torcida, a Lazio pode ter uma leve vantagem para a partida, para continuar buscando a liderança da competição, que atualmente é da Atalanta.

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!