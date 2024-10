Onde assistir aos jogos de hoje (14/10/2024)

A Bélgica encara a França pela Liga das Nações (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Em segunda-feira com mais partidas do que o normal, os jogos de hoje têm destaque com o encerramento da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, jogos das seleções europeias fecham os atrativos, com o principal confronto sendo entre Bélgica e França.

Após vencer Israel, a França vai a campo contra a Bélgica; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (segunda-feira, 14 de outubro de 2024)

Brasileirão Série B

18h30: Brusque x Ituano - Sportv e Premiere

21h: Guarani x CRB - Sportv e Premiere

Liga das Nações

13h: Azerbaijão x Eslováquia (Liga C) - Sportv 2 e Globoplay

13h: Geórgia x Albânia (Liga B) - ESPN 4 e Disney+

15h45: Estônia x Suécia (Liga C) - Disney+

15h45: Bélgica x França (Liga A) - Sportv e Globoplay

15h45: Itália x Israel (Liga A) - Sportv 2 e Globoplay

15h45: Bósnia e Herzegovina x Hungria (Liga A) - ESPN 2 e Disney+

15h45: Alemanha x Holanda (Liga A) - Disney+

15h45: Ucrânia x República Tcheca (Liga B) - ESPN e Disney+

15h45: Islândia x Turquia (Liga B) - Disney+

15h45: País de Gales x Montenegro (Liga B) - Disney+

Brasileirão de Aspirantes

15h: Vila Nova sub-23 x Mirassol sub-23 - Pelo Vila. Tudo! By Fenomenal Sports (Youtube)

Campeonato Alemão Feminino

13h: Eintracht Frankfurt feminino x Freiburg feminino - DAZN

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h30: Sporting Gijón x Castellón - Disney+

Liga das Nações da Concacaf

17h: Curaçao x Granada - Concacaf (Youtube)

17h: Porto Rico x São Martinho (Holanda) - Concacaf (Youtube)

20h: Santa Lúcia x São Martinho (França) - Concacaf (Youtube)

21h: Haiti x Aruba - Concacaf (Youtube)

22h: Jamaica x Honduras - Concacaf (Youtube)

22h: Trinidad e Tobago x Cuba - Concacaf (Youtube)

22h: Nicarágua x Guiana Francesa - Concacaf (Youtube)

Campeonato Colombiano

22h30: Atlético Nacional-COL x Envigado - Fanatiz