Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (13/12/2024)

Nesta sexta-feira (13), os jogos de hoje têm destaque no início das rodadas dos campeonatos europeus. Os confrontos mais atrativos ficam com Freiburg e Wolfsburg, na Alemanha, e com Valladolid e Valencia, na Espanha.

continua após a publicidade

O Valencia encara o Valladolid pela LaLiga, para buscar sair da zona de rebaixamento; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 13 de dezembro de 2024)

Campeonato Alemão

16h30: Freiburg x Wolfsburg - Sportv e OneFootball

➡️Clique para assistir no SporTV

Campeonato Italiano

16h45: Empoli x Torino - Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Espanhol

17h: Valladolid x Valencia - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Belga

16h45: Mechelen x Royal Antuérpia - Disney+

Campeonato Saudita feminino

11h45: Eastern Flames feminino x Al Ula feminino - DAZN

14h: Al Ahli feminino x Al Nassr feminino - DAZN

Campeonato Turco

14h: Kasimpasa x Eyupspor - Disney+

Campeonato Alemão feminino

14h30: Carl Zeiss Jena feminino x Eintracht Frankfurt feminino - DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30: Hertha Berlin x Preussen Münster - OneFootball

14h30: Karlsruher x Jahn Regensburg - OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

15h: Dynamo Dresden x Waldhof Mannheim - OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30: Almería x Mirandés - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h: Derby County x Portsmouth - Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Os grandes destaques desta sexta-feira ficam com Freiburg e Wolfsburg, pela Bundesliga, e Valladolid e Valencia, pela LaLiga. Começando pelo jogo da Alemanha, as equipes brigam por um lugar para as competições europeias. Ambos os times estão com 21 pontos, mas o Wolfsburg está na frente, pelos critérios de desempate, na quinta colocação. O Freiburg é o sétimo. O confronto promete ser muito equilibrado, mas o Freiburg tem a força de sua torcida para buscar os três pontos.

Já na Espanha Valladolid e Valencia fazem disputa na parte de baixo da tabela. As equipes são as últimas colocadas de LaLiga, e independente do resultado do jogo, irão seguir na zona de rebaixamento após esta rodada. Portanto, prever um resultado é difícil. Mesmo em uma fase muito aquém do que conhecemos, o Valencia pode apostar em sua tradicionalidade para levar a vitória para casa.

continua após a publicidade

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!