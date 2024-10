Onde assistir aos jogos de hoje (11/10/2024)

Novorizontino e Sport se enfrentam pela Série B do Brasileirão (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (11), os destaques dos jogos de hoje ficam com o início da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Europa, jogos da Liga das Nações da UEFA, com destaque para os confrontos de Alemanha e Holanda são os grandes atrativos. Uruguai e Peru também se enfrentam pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

A Holanda encara a Hungria em partida pela Liga das Nações; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (sexta-feira, 11 de outubro de 2024)

Brasileirão Série B

18h30: Novorizontino x Sport - Sportv e Premiere

21h: Avaí x América-MG - Sportv e Premiere

Liga das Nações

13h: Estônia x Azerbaijão (C) - Sportv

15h45: Bósnia e Herzegovina x Alemanha (A) - Disney+

15h45: Hungria x Holanda (A) - Sportv

15h45: República Tcheca x Albânia (B) - ESPN 4 e Disney+

15h45: Ucrânia x Geórgia (B) - ESPN e Disney+

15h45: Islândia x País de Gales (B) - Sportv

15h45: Turquia x Montenegro (B) - Disney+

15h45: Eslováquia x Suécia (C) - Sportv

Eliminatórias Sul-Americanas

22h30: Peru x Uruguai - Sportv 2

Campeonato Saudita Feminino

12h20: Al Ittihad feminino x Al Ula feminino - DAZN

14h: Al Shabab feminino x Al Ahli feminino - DAZN

Campeonato Alemão Feminino

13h30: Turbine Potsdam feminino x SGS Essen feminino - DAZN

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h30: Tenerife x Zaragoza - Disney+

Campeonato Uruguaio

16h: Liverpool-URU x Fenix - Disney+

19h: Peñarol x Deportivo Maldonado - Disney+

NWSL (Feminino)

23h: Portland Thorns feminino x Orlando Pride feminino - Canal GOAT

Eliminatórias da Oceania

00h: Vanuatu x Samoa - FIFA+