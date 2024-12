Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (10/12/2024)

Nesta terça-feira (10), os destaques dos jogos de hoje ficam com os confrontos da Champions League, em especial Atalanta x Real Madrid e Bayer Leverkusen x Inter de Milão. Além disso, a Uefa Youth League, competição de base europeia Sub-19, e um duelo da Segunda Divisão do Campeonato Inglês fecham o dia.

Pela Champions League, o Bayer Leverkusen recebe a Inter de Milão; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 10 de dezembro de 2024)

Champions League

14h45: Dínamo Zagreb x Celtic - Space e Max

14h45: Girona x Liverpool - TNT e Max

17h: Atalanta x Real Madrid - TNT e Max

17h: Bayer Leverkusen x Inter de Milão - Max

17h: Brest x PSV - Max

17h: Club Brugge x Sporting - Max

17h: RB Leipzig x Aston Villa - Max

17h: RB Salzburg x PSG - Max

17h: Shakhtar Donetsk x Bayern de Munique - Space e Max

UEFA Youth League

10h: Bayer Leverkusen sub-19 x Inter de Milão sub-19 - UEFA.tv

12h: Atalanta sub-19 x Real Madrid sub-19 - UEFA.tv

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h: Leeds United x Middlesbrough - ESPN 4 e Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Nesta terça-feira, os grandes confrontos ficam com Atalanta e Real Madrid, além de Bayer Leverkusen e Inter de Milão. Na primeira partida, mesmo com a má fase na competição, os merengues são os favoritos. O clube da capital espanhola conseguiu encostar no Barcelona, atual líder da LaLiga, e se jogar o mesmo futebol na Champions, pode se recuperar na classificação.

Já Leverkusen e Internazionale se enfrentam em duelo pela parte de cima da tabela. Atuais sexto e segundo colocados, respectivamente, as equipes prometem fazer um duelo muito equilibrado. Sem muito favoritismo para ambos, o fato da partida ser na Alemanha deve pesar a favor para os comandados de Xabi Alonso.

