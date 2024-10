Onde assistir aos jogos de hoje (02/10/2024)

Flamengo e Corinthians se enfrentam pelas semifinais da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (02), os jogos de hoje têm destaque com o início das semifinais da Copa do Brasil, com os confrontos entre Atlético-MG e Vasco, e Flamengo e Corinthians. Além disso, partidas da Champions League, com os principais embates sendo entre Aston Villa e Bayern, e Liverpool e Bologna. O jogo da semifinal da Copa do Mundo de Futsal entre Brasil e Ucrânia fecha os destaques.

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! O show começa depois das semis! Assita aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis e sem anúncios para experimentar o Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas no streaming de músicas da Amazon! Quero jogo e música de graça!

Vasco e Atlético-MG iniciam disputa por uma vaga na grande final da Copa do Brasil; Veja os destaques dos jogos de hoje (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (quarta-feira, 02 de outubro de 2024)

Copa do Brasil

19h15: Atlético-MG x Vasco - Sportv, Premiere e Prime Video

21h45: Flamengo x Corinthians - Globo, Sportv e Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Champions League

13h45: Shakhtar Donetsk x Atalanta - Space e Max

13h45: Girona x Feyenoord - TNT e Max

16h: RB Leipzig x Juventus - Max

16h: Sturm Graz x Club Brugge - Max

16h: Liverpool x Bologna - Max

16h: Lille x Real Madrid - TNT e Max

16h: Dinamo Zagreb x Monaco - Max

16h: Aston Villa x Bayern de Munique - Space e Max

16h: Benfica x Atlético de Madrid - Max

➡️ Clique aqui e assista à Champions League na Max!

Copa do Mundo de Futsal

12h: Ucrânia x Brasil - Sportv, CazéTV, Globoplay e FIFA+

➡️ Clique para assistir no SporTV

Conference League

11h30: Basaksehir x Rapid Vienna - CazéTV

11h30: Vitória de Guimarães x NK Celje - CazéTV

➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

MLS

20h30: Columbus Crew x Inter Miami - Apple TV+

20h30: Atlanta United x Montréal - Apple TV+

20h30: Charlotte FC x Chicago Fire - Apple TV+

20h30: New York City x FC Cincinnati - Apple TV+

20h30: Orlando City x Philadelphia Union - Apple TV+

20h30: Toronto FC x New York Red Bulls - Apple TV+

21h30: Nashville SX x DC United - Apple TV+

21h30: Houston Dynamo x New England Revolution - Apple TV+

22h30: Colorado Rapids x LA Galaxy - Apple TV+

22h30: Real Salt Lake x Minnesota United - Apple TV+

23h30: Los Angeles FC x St. Louis City - Apple TV+

23h30: Portland Timbers x Austin FC - Apple TV+

23h30: San Jose Earthquakes x FC Dallas - Apple TV+

23h30: Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders - Apple TV+

Champions League da Ásia

7h: Vissel Kobe x Shandong Taishan - Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Copa da AFC

11h: Nasaf Qarshi x Shabab Al Ahli - Disney+

Segunda Divisão Inglesa

16h: Bristol City x Sheffield Wed - ESPN 4 e Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

21h: CD Águila x Real Esteli (quartas) - Disney+

23h15: Club Sport Herediano x CD Motagua (quartas) - Disney+

Copa dos Campeões da Concacaf Feminina

21h: Frazsiers Whip fem. x NJ/NY Gotham fem. - Disney+