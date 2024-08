Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horários e escalações

Vasco e Criciúma se reencontram pela vigésima terceira rodada do Brasileirão. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

O jogo entre Vasco e Criciúma hoje marca a vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o clube catarinense goleou o Vasco da Gama por 4x0, jogando em São Januário. Agora em Santa Catarina, as equipes duelam novamente em busca dos três pontos. A partida terá início a partir das 16h, no horário de Brasília, no Estádio Heriberto Hulse. O jogo terá transmissão pela Globo e Premiere.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco vem para essa partida exatamente no meio da tabela do Brasileirão, na décima colocação. A partida é essencial para o clube carioca continuar subindo na tabela e tentar colar no G6. O Vasco vem de duas vitórias importantes, uma delas pela Copa do Brasil, que rendeu a classificação para as quartas e também no clássico contra o Fluminense na última rodada do Brasileiro. O clube, porém, terá importantes baixas para o jogo de hoje.

Vasco espera no jogo de hoje ter sua revanche contra o Criciúma. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

O Criciúma está atualmente na décima quinta posição do campeonato, porém, está a apenas 3 pontos do próprio Vasco. Uma vitória em casa pode render uma subida na classificação do Campeonato Brasileiro para o clube catarinense. Para ajudar, o Criciúma anunciou um pacotão com quatro reforços, sendo eles: o lateral-direito Dudu, o meia Serginho e os atacantes Pedro Rocha e Werik Popó.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Criciúma x Vasco (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x Vasco

Brasileirão Série A - 23ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de agosto de 2024, às 16:00h;

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma(SC);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG).

⚽Prováveis escalações de Criciúma x Vasco

Criciúma

Gustavo; Claudinho, Tobias Figueiredo, Wilker e Trauco; Meritão, Newton, Claudinho e Fellipe Mateus; Bolasie e Eder (Allano) - Técnico: Cláudio Tencati

Desfalques: Barreto (no departamento médico); Marcelo Hermes (suspenso).

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura, Mateus Carvalho; Adson, Payet e Vegetti (Rayan) - Técnico: Rafael Paiva

Desfalques: Phillipe Coutinho, Guilherme Estrella, Alex Teixeira, Jair e Paulinho (lesionados); Victor Luís (suspenso).