Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil, o Vasco encara o Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Vasco encara o Atlético-MG pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. Pelo primeiro confronto entre os times, o Gigante da Colina acabou sendo derrotado, em Minas, pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV, do Premiere e do Prime Video.

Para avançar à final, o Vasco terá que vencer o Atlético-MG em casa; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje após sofrer uma dura derrota pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, na última quarta-feira (16). Na partida, o time carioca acabou saindo com um revés de 3 a 0. Agora, a equipe precisará se reestruturar para também reverter a derrota de 2 a 1 do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Já o Atlético-MG, que também jogou na última quarta-feira, saiu do estado do Ceará com um empate em 1 a 1 contra o Fortaleza. A equipe tem a vantagem de ter vencido o jogo de ida contra o Vasco, mas terá que suportar a pressão do rival, que estará jogando em seus domínios, para passar de fase. Uma derrota simples já leva a partida para as penalidades máximas.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vasco e Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Atlético-MG

Copa do Brasil - Semifinal (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: sábado, 19 de outubro, 18h30

📍 Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV, Premiere e Prime Video

⚽Escalações prováveis de Vasco e Atlético-MG

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho, Phillipe Coutinho, Payet; Emerson Rodriguez e Vegetti - Técnico: Rafael Paiva

Desfalques: Paulinho, Adson e David (Lesionados).

Atlético-MG

Éverson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco e Guilherme Arana (Saravia); Paulinho, Deyverson e Hulk - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Fausto Vera e Deyverson (Já atuaram pela competição por outras equipes).