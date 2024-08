Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo joga hoje em busca da classificação para as quartas da Libertadores. Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 15/08/2024 - 11:12

Pelas oitavas da Libertadores, o São Paulo joga hoje em busca de uma vaga na próxima fase da competição. A equipe paulista viaja para o Uruguai, casa do Nacional, pelo primeiro confronto. O jogo de volta será no dia 22, no Estádio do Morumbis. A bola rola a partir das 19h para a primeira partida, com transmissão exclusiva do Paramount+

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo vem em uma crescente após a chegada do técnico Luís Zubeldía. O argentino recuperou a boa fase do tricolor e está fazendo bons resultados no Brasileirão e Copa do Brasil, que está nas quartas de final, além de, claro, classificar o clube para às oitavas de final da Libertadores. O São Paulo vem para o jogo de hoje com uma vitória no Campeonato Brasileiro por 1x0 contra o Atlético-GO, com um time mesclado, justamente pensando no confronto contra o Nacional.

Já o Nacional, do técnico Martín Lasarte, não faz um jogo oficial desde o dia 4 de agosto, quando bateu o Peñarol na conquista do Torneio Intermediário. O próximo compromisso em campeonatos nacionais da equipe será no dia 18, pela abertura do Clausura. Na Libertadores, o clube se classificou em segundo no grupo com o River Plate e terá novidades para o jogo contra o São Paulo. O veterano uruguaio Sebastian Coates e o atacante ex-Inter Nico López chegaram para reforçar o clube nesta janela.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Nacional x São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Nacional x São Paulo

Copa Libertadores - Oitavas (Jogo de ida)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 15 de agosto de 2024, às 19:00h;

📍 Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU);

📺 Onde assistir: Paramount+;

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG).

⚽Prováveis escalações de Nacional x São Paulo

Nacional

Luis Mejía, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Báez; Lucas Sanabria, Christian Oliva e Maurício Pereira; Antonio Galeano, Ruben Bentancourt e Jeremía Recoba. - Técnico: Martín Lasarte.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. - Técnico: Luís Zubeldía.

Desfalques: Alisson e Pablo Maia (lesionados).