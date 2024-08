Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Atlético-GO duelam pela 22ª rodada do Brasileirão. Foto: Isabela Azine/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Pela vigésima segunda rodada do Brasileirão, São Paulo e Atlético-GO jogam hoje (11) pelo Brasileirão, após a rodada da Copa do Brasil no meio da semana. No primeiro turno, o São Paulo venceu a equipe goiana por 3x0. O jogo começa a partir das 16:00h no horário de Brasília, no Estádio do Morumbis. A partida terá transmissão apenas pelo Premiere.

Após classificação na Copa do Brasil, o São Paulo busca mais uma vitória no Campeonato Brasileiro para colar cada vez mais no G4 da competição. A equipe ocupa a sexta posição com 35 pontos, dois atrás do quarto colocado, Palmeiras, que tem 37. Já o Atlético-GO não vive bom momento, sendo o atual lanterna do Brasileirão. A equipe também acabou sendo eliminada da Copa do Brasil pelo Vasco no meio da semana.

No jogo de hoje, São Paulo e Atlético-GO buscam a vitória. Foto: Isabela Azine/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre São Paulo x Atlético-GO (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-GO

Brasileirão - 22ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16:00h;

📍 Local: Estádio do Morumbis (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi Lacerda (ES);

⚽Prováveis escalações de São Paulo x Atlético-GO

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.

Desfalques: Alisson e Galoppo (lesionados); Alan Franco (suspenso)

Atlético-GO

Pedro Rangel; Roni, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas, Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez.

Desfalques: Ronaldo e Bruno Tubarão (lesões musculares); Pedro Rangel (suspenso)