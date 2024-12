Jogo do São Paulo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o São Paulo encara o Juventude pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 0 a 0. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Depois de perder para o Grêmio, o São Paulo vai a campo contra o Juventude; confira as informações do jogo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo chega para o jogo de hoje depois de perder o seu último jogo pelo Brasileirão, pelo placar de 2 a 1, para a equipe do Grêmio. O Tricolor Paulista possui duas vitórias, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos, ocupando a quinta colocação, com 59 pontos somados. A equipe deve acabar a competição nesta posição.

Já o Juventude vem para esta partida após vencer o Atlético-MG, pelo placar de 3 a 2, jogando fora de casa. A equipe gaúcha ganhou certo alívio após a vitória, subindo para a 15ª posição, com 42 pontos somados, quatro a mais do que o Criciúma, primeira equipe do Z4. Nos últimos cinco jogos da equipe no campeonato, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre São Paulo x Juventude (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Juventude

Brasileirão Série A - 37ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 04 de novembro, 20h

📍 Local: Estádio do MorumBIS, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de São Paulo x Juventude

São Paulo

Rafael, Igor Vinícius, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Sabino (Rafinha); Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla) e Luciano; Lucas, André Silva (William Gomes) e Ferreira (Wellington Rato) - Técnico: Luís Zubeldía.

Desfalques: Welington, Michel Araújo, Pablo Maia, Jamal Lewis, Calleri e Galoppo (Lesionados).

Juventude

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gabriel Taliari - Técnico: Fábio Matias.

Desfalques: Rodrigo Sam e Diego Gonçalves (Lesionados).