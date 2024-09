Jogo do Palmeiras hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Palmeiras enfrenta o Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, {Palmeiras} e {Atlético-MG} abrem a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Verdão fez bonito e goleou a equipe de Minas pelo placar de 4 a 0. O confronto terá início a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal de pay-per-view do Premiere.

Estêvão foi dos destaques do Palmeiras na partida do primeiro turno; Confira as informações do jogo do Palmeiras hoje (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Palmeiras chega para o jogo de hoje após vencer o Vasco da Gama, fora de casa, pelo placar de 1 a 0, com gol de Flaco López. A grande fase da equipe paulista, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos do Brasileirão, rendeu a vice-liderança do campeonato, estando apenas três pontos do atual líder Botafogo, com 53 pontos conquistados.

Já o Atlético-MG vem para a partida embalado após a classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América. Diante de sua torcida, o Galo venceu o Fluminense por 2 a 0, revertendo o placar de 1 a 0 que havia sofrido no jogo de ida da competição. No Brasileirão, a equipe mineira ocupa apenas a nona colocação, com 36 pontos, mas tem dois jogos a menos do que a maioria dos outros times.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Palmeiras x Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Atlético-MG

Brasileirão Série A - 28ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de setembro, 18h30

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Palmeiras e Atlético-MG

Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Caio Paulista; Aníbal Moreno, Fabinho, Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson, Flaco López - Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Estêvão, Piquerez e Bruno Rodrigues (Lesionados); Richard Ríos e Zé Rafael (Suspensos).

Atlético-MG

Everson; Bruno Fuchs (Mariano), Battaglia, Alonso, Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Rubens) e Scarpa; Paulinho, Hulk (Deyverson) - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Otávio, Saravia, Vargas e Zaracho (Lesionados).