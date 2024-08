Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Vasco e Atlético-GO se enfrentam em busca de vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Foto: Isabela Azine/AGIF







Copiar Link

Publicada em 06/08/2024

Vasco e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (06) em busca de uma vaga nas quartas de final na Copa do Brasil. No jogo de ida, o confronto ficou empatado em 1x1, levando a decisão para a segunda partida, que será disputada em São Januário a partir das 21:45, no horário de Brasília. O jogo terá transmissão do Premiere, do SporTV e do Prime Video.

Ambas as equipes não atravessam as melhores fases. O Vasco ocupa atualmente a décima primeira colocação do Campeonato Brasileiro e não convenceu no jogo de ida, enquanto o Atlético-GO é o atual lanterna da competição, e inclusive, não vence há 13 jogos, somando todas as competições.

Contratação badalada do Vasco na última janela, Phillipe Coutinho é desfalque no jogo decisivo da Copa do Brasil. Foto: Isabela Azine/AGIF

Confira todas as informações que você precisa saber sobre a partida entre Vasco e Atlético-GO (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-GO

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 6 de agosto de 2024, às 21:45h;

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV, Premiere e Prime Video;

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado;

🖥️ VAR: Rafael Traci.

⚽Prováveis escalações de Vasco x Atlético-GO

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Payet, Adson, David e Vegetti. - Técnico: Rafael Paiva

Desfalques: Phillipe Coutinho (lesão na coxa esquerda), João Victor (lesionado), Paulinho (lesionado), Jair (lesionado) e Alex Teixeira (lesionado).

Atlético-GO

Pedro Rangel; Roni, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas, Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez - Técnico: Umberto Louzer

Desfalques: Maguinho (suspenso por expulsão no jogo de ida), Janderson (atuou pelo Ceará nesta Copa do Brasil), Alix Vinícius (tendinite), Ronaldo (lesão muscular) e Bruno Tubarão (lesão muscular).