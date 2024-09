Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Corinthians fazem clássico pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, {São Paulo} e {Corinthians} se enfrentam em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o confronto entre as equipes acabou empatado pelo placar de 2 a 2. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão do Globo e do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

São Paulo busca no jogo de hoje, se reerguer da eliminação para o Botafogo na Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo chega para o jogo de hoje depois da eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores da América, ao perder para o Botafogo nos pênaltis, mesmo diante de sua torcida. No Brasileirão, o Tricolor Paulista perdeu por 3 a 1 na última rodada para o Internacional e ocupa atualmente a quinta colocação, com 44 pontos somados até o momento.

Já o Corinthians vem embalado pelo ótimo jogo que fez na Sul-Americana. O Timão goleou o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na Neo Química Arena, com um total de 5 a 0 no agregado, dando muita esperança para a torcida corintiana para o restante da temporada. No Campeonato Brasileiro, o time paulista é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos, mas houve uma melhora de rendimento nas últimas partidas da equipe pela competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre São Paulo e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Corinthians

Brasileirão Série A - 28ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro, 16h

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações prováveis de São Paulo e Corinthians

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano; Calleri - Técnico: Luis Zubeldía

Desfalques: Rodrigo Nestor (Suspenso); Ferreirinha, Patryck Lanza, Alisson e Pablo Maia (Lesionados).

Corinthians

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Talles Magno, Alex Santana, Maycon, Ruan Oliveira e Diego Palacios (Lesionados)