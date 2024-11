Jogo do Santos hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Santos e CRB duelam pela Série B do Brasileirão (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Santos encara o CRB pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do serviço de Pay-per-view do Premiere.

Com a vitória, o Peixe garante o título da segunda divisão

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos vem para o jogo de hoje após ter vencido o Coritiba na última rodada da Série B do Brasileirão, pelo placar de 2 a 0. O resultado garantiu o acesso do Peixe para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2025. Nos últimos cinco confrontos do time do litoral paulista pela competição, são quatro vitórias e apenas uma derrota. Vale lembrar que, com vitória do Santos, o título da competição está garantido.

Já o CRB chega para esta partida depois de perder em sua casa para a equipe do Goiás, pelo placar de 1 a 0. A equipe alagoana corre sérios riscos de rebaixamento, ocupando atualmente a 16ª posição na Série B, apenas um ponto na frente da Ponte Preta, primeiro time da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos da equipe pela competição, são duas vitórias e três derrotas.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Santos x CRB (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x CRB

Brasileirão Série B - 37ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 17 de novembro, 16h

📍 Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Santos e CRB

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: João Paulo, Aderlan, Serginho e Kevyson (Lesionados).

CRB

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia, Ryan; João Pedro, Falcão, Gegê, Labandeira; Chay, Anselmo Ramon - Técnico: Hélio dos Anjos.

Desfalques: Léo Pereira (Suspenso).