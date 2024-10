Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Por jogo atrasado do Brasileirão, o Flamengo encara o Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Flamengo encara o Internacional, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que acabou sendo atrasada pelo primeiro turno. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de pay-per-view do Premiere e do SporTV.

➡️ Clique para assistir no SporTV

➡️ Clique para assistir no Premiere

Em jogo valendo vaga no G4, o Lance! te mostra as informações do jogo de hoje do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após ter vencido o seu último jogo pelo Brasileirão, contra o Juventude, no último final de semana, pelo placar de 4 a 2. A equipe comandada por Filipe Luís é a quarta colocada na competição, com 54 pontos somados e possui três vitórias e duas derrotas nos seus últimos cinco jogos.

Já o Internacional vem para esta partida após vencer o Atlético-MG, longe de seus domínios, pelo placar de 3 a 1. A vitória continua marcando a ótima fase da equipe no Campeonato Brasileiro, que o fez chegar à 52 pontos, na quinta colocação. Portanto, este jogo marca um confronto direto por um lugar no G4 da competição. Nos últimos cinco jogos, o Colorado tem quatro vitórias e um empate.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Internacional x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional x Flamengo

Brasileirão Série A - 17ª rodada (Jogo atrasado)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 30 de outubro, 19h

📍 Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Internacional e Flamengo

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré - Técnico: Roger Machado

Desfalques: Ivan e Mercado (Lesionados).

Flamengo

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz (Fabrício Bruno), David Luiz, Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Pulgar), Alcaraz, Matheus Gonçalves, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Arrascaeta e Léo Pereira (Suspensos); De la Cruz, Carlinhos, Everton Cebolinha, Matías Viña, Pedro e Luiz Araújo (Lesionados).