Jogo do Cruzeiro hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam pela vigésima primeira rodada do Brasileirão. Foto: Lucas Emanuel/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 16:38 • Rio de Janeiro

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam nesta segunda-feira (05), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa a partir das 21h, horário de Brasília, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A partida conta com transmissão do SporTV e do Premiere.

O jogo entre as equipes marca um confronto direto pela briga no G4 do Brasileirão. O Cruzeiro ocupa atualmente a quinta colocação com 35 pontos, enquanto o Fortaleza ocupa a quarta posição. A vitória de qualquer uma das equipes os coloca próximos aos líderes da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Cruzeiro e Fortaleza (onde assistir, horário, escalações e local).

➡️ Assine o Globoplay e assista aos jogos do Sportv por 30 dias grátis!

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X FORTALEZA

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 5 de julho de 2024, às 21h;

📍 Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano;

🖥️ VAR: Rodrigo Sá (RJ).

➡️ Clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam pela vigésima primeira rodada do Brasileirão. Foto: Lucas Emanuel/AGIF

⚽Prováveis escalações

Cruzeiro

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge. - Técnico: Fernando Seabra

Lesionados: Rafa Silva, Gabriel Veron e Fabrizio Peralta

Fortaleza

João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Rossetto, Zé Welison, Pochettino (Moisés); Pikachu, Breno Lopes e Lucero. - Técnico: Juan Vojvoda

Lesionados: Calebe e Emmanuel Martínez