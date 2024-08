Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Corinthians e Bragantino duelam por vaga nas quartas da Sul-Americana (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Publicada em 20/08/2024

Corinthians e RB Bragantino decidem nesta terça-feira (20) uma das vagas nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Os clubes já se enfrentaram em duas oportunidades recentemente, nas quais o Corinthians saiu com uma vitória, pela competição continental, e um empate, pelo Brasileirão. O jogo tem início às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

As equipes vivem fases distintas na temporada. O Corinthians ainda tenta fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ocupando atualmente a décima sexta posição. No entanto, Vitória e Fluminense, clubes logo abaixo do Timão, têm um jogo a menos. No entanto, mesmo com a má fase no campeonato nacional, o Corinthians segue vivo na Copa do Brasil e tem a vantagem na Sul-Americana, já que bateu o rival no primeiro jogo por 2 a 1. Diante de sua torcida e com a boa fase de jogadores como Hugo Souza e Talles Magno, o clube paulista vai com tudo em busca da classificação.

Corinthians espera repetir o bom resultado da primeira partida para se classificar (Foto: Diogo Reis/AGIF)

O RB Bragantino, por sua vez, não vence uma partida desde o dia 24 de julho, quando derrotou o Barcelona de Guaiaquil, pela fase preliminar da Sul-Americana. No Brasileiro, o clube não soma três pontos desde o dia 3 de julho, quando venceu o Atlético-GO. O time de Bragança Paulista também já foi eliminado da Copa do Brasil, e a competição continental parece ser a esperança de taça na temporada. Porém, para garantir a classificação no tempo normal, o Bragantino precisa bater o Corinthians por pelo menos dois gols de diferença.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Corinthians x RB Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x RB Bragantino

Copa Sul-Americana - Oitavas (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 20 de agosto, às 21h30

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

⚽Prováveis escalações de Corinthians e RB Bragantino

Corinthians

Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá (Ryan) e Matheus Bidu (Hugo); Raniele, Charles e Igor Coronado (Garro; Giovane e Yuri Alberto.) - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Diego Palacios, Maycon, Raniele, Alex Santana e Romero (lesionados).

RB Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. - Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques: Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Pedro Henrique e Eric Ramires (lesionados).