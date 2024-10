Jogo do Botafogo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O Botafogo visita o RB Bragantino pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Botafogo encara o RB Bragantino 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time carioca venceu a equipe paulista pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

O Botafogo enfrenta o Bragantino pelo Brasileirão; confira as informações sobre o jogo de hoje (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Botafogo chega para o jogo de hoje após empatar com o Criciúma, diante de sua torcida, pelo placar de 1 a 1. Líder do campeonato, com 61 pontos, o Glorioso atingiu a marca de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos que disputou pelo Brasileirão. Além disso, o time carioca goleou o Peñarol pela semifinal da Libertadores no meio da semana, por 5 a 0.

Já o Red Bull Bragantino chega para esta partida após ter perdido seu jogo contra o Vitória, pela 30ª rodada, pelo placar de 1 a 0. A derrota deixa a equipe em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, já que está na 14ª posição da competição, com 34 pontos, apenas dois da zona do rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, a equipe possui três empates e duas derrotas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Red Bull Bragantino e Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino x Botafogo

Brasileirão Série A - 31ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de outubro, 19h

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Red Bull Bragantino e Botafogo

Red Bull Bragantino

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha, Luan Cândido; Lucas Evangelista, Jadsom; Vitinho, Lincoln, Henry Mosquera; Eduardo Sasha - Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques: Thiago Borbas (Lesionado).

Botafogo

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus - Técnico: Artur Jorge.

Desfalques: Rafael (Lesionado); Júnior Santos (Em fase de recondicionamento físico).